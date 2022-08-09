Hamile Sevgilisiyle Evlendiği Ortaya Çıktı

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Nihat Doğan ve Arzu, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.

Arzu Doğan’ın üç aylık hamile olduğu da gelen bilgiler arasında. (Hürriyet-Fuat Çağdaş)

NİHAT DOĞAN’IN İRANLI EŞİ ARZU KİMDİR?

Nihat Doğan’ın evlendiği kişinin Arzu isminde İranlı olduğu öğrenildi. Ayrıca ünlü şarkıcının hayranı olduğu yer alan bilgiler arasında. Arzu Doğan’ın üç aylık hamile olduğu da gelen bilgiler arasında.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

5 Mayıs 1977 İstanbul doğumlu. 11 yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı.

Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü.

Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbim'i adlı albümüyle başladı.

22 Ekim 2012 tarihinde Nihat Doğan, Twitter hesabında İstanbul 1. Amatör Lig 3. Grup’ta yer alan Büyükderespor'un teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Fakat Doğan, antrenör diplomasına sahip olmadığı için resmi olarak Büyükderespor'un teknik direktörü değil.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Sözleşmeli bir antrenöre sahip bir kulüpte, gerekirse bir yönetici, antrenör kulübede olmasa bile takımın başında yer alabilir." kuralına dayanarak Doğan, yönetici kartıyla sahaya çıktı.

2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve 2. oldu.Bu yarışmayla beraber popülerliğini arttırdı.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı.



Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti diye iddia edildi ama kendisi gitmedim diye söyledi.

Ayrıca Nihat Doğan, kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlamaktadır.

Nihat Doğan ,Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapmıştır.

NİHAT DOĞAN ÖZEL HAYATI

Şarkıcı Nihat Doğan, 2022'de Arzu isminde İranlı olduğu öğrenilen hayranıyla evlendi.