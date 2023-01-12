Hamile Olan Aslı Enver Sahnelere Ne Zaman Ara Verecek?

Sırça’ tiyatrosu çıkışı görüntülendi. Aslı Enver , ‘’ tiyatrosu çıkışı görüntülendi.

İş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren oyuncu, "Hamilelik nasıl gidiyor? Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna, "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Cinsiyeti de belli değil daha... Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" yanıtını verdi.

Enver, "Sahnelere ne zaman ara vereceksiniz?" sorusuna, "Öyle bir tarih belirlemedik. Oynayabildiğim kadar sahnede kalacağım" cevabını verdi.