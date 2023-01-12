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Hamile Olan Aslı Enver Sahnelere Ne Zaman Ara Verecek?
Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz ay iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Hamile olan ünlü oyuncu Aslı Enver, sahneye ne zaman ara vereceğini söyledi. İşte haberin detayları...
Aslı Enver, ‘Sırça’ tiyatrosu çıkışı görüntülendi.
İş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren oyuncu, "Hamilelik nasıl gidiyor? Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna, "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Cinsiyeti de belli değil daha... Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" yanıtını verdi.
Enver, "Sahnelere ne zaman ara vereceksiniz?" sorusuna, "Öyle bir tarih belirlemedik. Oynayabildiğim kadar sahnede kalacağım" cevabını verdi.
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