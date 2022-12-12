Hamile Olan Aslı Enver'den Yeni Pozlar 

Aslı Enver, yaklaşık altı aydır aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.

Hamile olduğu öğrenilen oyuncu, son halini Instagram'dan yayınladı. Sırt dekoltesiyle pozlar veren Enver'e kısa sürede binlerce beğeni geldi. Oyuncu, 6.5 milyona yakın takipçili Instagram hesabından ise hayranlarından sitem gördü. Enver'e takipçileri, "Çok güzel çıkmışsın ama biz karnını görmek istiyoruz" diyerek, tatlı bir sitemde bulundu. Oyuncuya sevenleri ayrıca, "Hamilelik çok yaramış" mesajlarını gönderdi.

Enver ile Gökbudak evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren, çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran De ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak Babil dizisinin kadrosunda yer aldı.

ASLI ENVER'İN ÖZEL HAYATI

2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuştur. 2016 yılından 2019 yılına kadar Murat Boz ile sevgililerdi. Enver, uzun süre iş insanı Önder Öztarhan ile birliktelik yaşadı.

Aslı Enver, 12 Kasım'da iş adamı Berkin Gökbudak ile evlendi.