Hamile iddiası şok etti

Ebru Gündeş'in bir süredir Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili oldukları yazılıyordu. Geçtiğimiz gün ise iki isim hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ebru Gündeş'in, sevgilisi olduğu öne sürülen Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendikleri iddia edildi. Ancak bu iddialar asılsız çıktı. Bu kez de Ebru Gündeş'in bebek beklediği yönünde haberler gündeme geldi. Dün "Al Sana Haber" canlı yayınında Seyhan Soylu; "Bahar Candan, Ebru Gündeş'in sevgilisinden hamile kaldı" iddiasını gündeme getirerek şöyle konuştu: "Ebru ile beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyor... Ebru Gündeş, Rassan ile beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan, Bahar Candan'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar..."