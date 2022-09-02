Son Dakika
Hamile iddiası şok etti
Ebru Gündeş'in genç iş adamı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile evlendiği iddiası gündemdeyken; Bahar Candan ile ilgili yeni iddia bomba etkisi yarattı...
Magazin 02.09.2022, 09:42 02.09.2022, 09:44 tarkan abdullahoğulları
Ebru Gündeş'in bir süredir Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili oldukları yazılıyordu. Geçtiğimiz gün ise iki isim hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ebru Gündeş'in, sevgilisi olduğu öne sürülen Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendikleri iddia edildi. Ancak bu iddialar asılsız çıktı. Bu kez de Ebru Gündeş'in bebek beklediği yönünde haberler gündeme geldi. Dün "Al Sana Haber" canlı yayınında Seyhan Soylu; "Bahar Candan, Ebru Gündeş'in sevgilisinden hamile kaldı" iddiasını gündeme getirerek şöyle konuştu: "Ebru ile beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyor... Ebru Gündeş, Rassan ile beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan, Bahar Candan'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar..."
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
29
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0