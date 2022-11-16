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Haluk Levent'in Barış Akarsu İtirafı Galaya Damga Vurdu!

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan ‘Barış Akarsu Merhaba’ filminin galası, dün akşam Kanyon'da yapıldı. Akarsu’nun babası Selahattin Bey ve kız kardeşi Nesrin Hanım, sanatçının şarkılarını hayranları ile birlikte gözyaşları içerisinde seslendirdi. Haluk Levent'in Barış Akarsu ile ilgili anısı galaya damga vurdu. İşte detaylar...

Magazin 16.11.2022, 17:19 16.11.2022, 17:43 arif hür
Haluk Levent'in Barış Akarsu İtirafı Galaya Damga Vurdu!

Filmde Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, basın mensuplarının "Çekimler nasıl geçti?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Çok güzel geçti. Nesrin ablam yanımdaydı, Selahattin babam yanımdaydı, yönetmenim Mert Dikmen yanımdaydı. Çok güzel bir set geçirdik.

Çok güzel bir yolculuk yaptık. Şimdi bu yolculuğumuzun finalinde sizler de neler başardığımızı göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz.

Barış Akarsu'yu herkes biliyor, herkes nasıl bir insan olduğunu biliyor. Onun yolculuğunda bilinmeyenleri biz sinemaseverlere göstermek istedik. Gerçekçi olmaya çalıştık. Nesrin Abla'nın ve Selahattin Baba'nın gönlü hoş. Umarım Barış da bizi izliyordur ve o da mutludur bu durumdan."

"UMARIM HERKES KEYİF ALIR"

Filmde Barış Akarsu’nun kız arkadaşı Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada, "Biz hep birlikte Barış'ı tanımayanlara, Barış'ı da tanıyacakları, Barış'ı sevenlerin daha da sevecekleri bir film çekmeye çalıştık. Umarım herkes de bizim kadar keyif alır" diye konuştu.

Filmi her platformda destekleyen, Barış Akarsu’nun ailesinin her zaman yanında olan Haluk Levent de galaya katıldı.

ANISINI PAYLAŞTI

Haluk Levent, galada Barış Akarsu ile ilgili bir anısını da paylaştı:

"Kral TV Müzik Ödülleri törenindeydik. Barış o yıl benimle yarışıyordu ve ödül aldı. Kendisini tebrik ettim. Birlikte dışarı çıktık. Çok mutlu oldum, sarılıp kutladım onu. ‘Canımsın’ dedim. Yanımızdaki menajerler ‘Senin rakibin, yakışıklı, rockçı hiç kıskançlık yok mu?’ dediler.

Ben de ‘Aramızda kuşak farkı var. Ben onun başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ diye cevap verdim. Hatta ‘Yollarda Bulurum Seni’ şarkımı verdim. Sevgi dolu çok sohbetlerimiz oldu. Filmi de sosyal medyada paylaşarak, herkese ‘Gelin izleyin’ dedim."

BARIŞ AKARSU MERHABA KONUSU NEDİR?

Barış Akarsu Merhaba, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu.

Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrumda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.

#Magazin #snob magazin #Barış Akarsu Merhaba #Barış Akarsu
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