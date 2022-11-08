Haluk Levent sanal ortamda konser verdi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dünyada ilk defa tekbir 'Vr' gözlük ile gerçek zamanlı konser verdi.

Haluk Levent gözlüğünü takarak Türk bilim insanlarının geliştirdiği sanal ortam yazılımı olan 'Yakaza' alemine geçiş yaptı. Seyirci ile sanatçı aynı anda sanal ortamda yerini aldı.

"GURUR DUYDUM"

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı;

''Dünya değişiyor, az önce gördüğünüz gözlük ile dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşım benim konserime gelebiliyor, evinden konserimi izleyip isterlerse vokal yapabiliyorlar. Sadece bu değil mesela diş ağrınız var ise gözlük sayesinde doktorla görüşebiliyorsunuz. Yani kısaca anlatmam gerekirse 'Yakaza' aleminde dilediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Türk bilim insanlarının geliştirdiği bu proje ile dünyada bir adım öndeyiz. Ben çok gurur duydum.''