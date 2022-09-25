Halil İbrahim Ceyhan'ı yalnız bırakmadılar

Kadıköy Festival Park'ta düzenlediği Noah Fest'te Burak Orhan, Ece Mumay, Ece Seçkin, Ekin Uzunlar, Emre Atlı, Noah Entertainment'in'ta düzenlediği'te Burak Orhan, Ece Mumay, Ece Seçkin, Ekin Uzunlar, Emre Atlı, Halil İbrahim Ceyhan , Irmak Arıcı, Mehmet Baştürk, Nihan Çelik gibi ünlü isimler sahne aldı.

Şehit aileleri, gaziler, engelliler ve refakatçilerine ücretsiz olan konseri binlerce kişi izledi. Konserde özellikle ünlü oyuncu ve şarkıcı Halil İbrahim Ceyhan'a ilgi büyüktü.

Emanet dizisinde Yaman karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ı Portekiz, Brezilya ve İspanya’dan gelen hayranları da yalnız bırakmadı.

Halil İbrahim Ceyhan istek üzerine 2 saat sonra tekrar sahneye çıktı.

İlk kez sahneye çıkan Halil İbrahim Ceyhan, konser sonrası Snob Magazin'in sorularını yanıtladı

Ekin Uzunlar sahnede sevenlerini coşturdu

Finalde sahneye çıkan Ece Seçkin'in performansıyla göz doldurduğu gecenin bir başka dikkat çeken ismi de Nihan Çelik oldu.

Bu konser için özel hazırlanan 2 farklı kıyafetle sahne alan Nihan Çelik'e 20 dansçı eşlik etti.