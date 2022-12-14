Halil İbrahim Ceyhan'a Hayranlarından Jest

Sanatçı, söz yazarı ve oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, 40'ıncı yaş gününü sevenleri ve hayranlarıyla kutladı. Oyuncu, Emanet dizisindeki performansı ile 7'den 70'e herkesin hayranlığını kazanan Ceyhan Baş rolünü oynadığı Emanet dizisinin çekimleri sırasında sürpriz bir doğum günü kutlaması yaşadı. Emanet dizisinin çekildiği villada set arkadaşları ve çalışanları ile doğum gününü kutlayan Ceyhan, hayranlarından gelen internet mesajları ile oldukça duygulandı.

Kendisine hediye gönderilmesi yerine yardım kuruluşlarına yardım yapılmasını dileyen Ceyhan, müzik çalışmalarını da aksatmadan devam ettiriyor. Yakın gelecekte yeni şarkılar ve konserlerle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Ceyhan'dan şarkı almak için bir çok ünlü şarkıcının da talepte bulunduğu öğrenildi.