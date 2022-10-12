Hale Soygazi'nin hesabı çalındı

Türk Sineması’nın 72 yaşındaki usta ismi Hale Soygazi, sosyal medyadan Instagram hesabının çalındığını duyurdu ve takipçilerini uyardı.

Soyagazi paylaşımında “Instagram hesabımın şifresinin çalındığından şüpheleniyoruz. Benden gelen mesajlara ya da takip isteklerine itibar etmeyiniz. Sevgiler” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Altın Koza Film Festivali’de bu yıl Onur Ödülü Türk Sineması’nın usta ismi Hale Soygazi’ye verilmişti. Soygazi, duygularını "Bu gemiyi buraya getiren emekçilere şükran borçluyuz. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Bu ödülü demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe, adalete adıyorum’’ sözleriyle dile getirmişti.

