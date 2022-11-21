Hakan Ural Müjdeli Haberi Duyurdu

Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programı ilgiyle izleniyor.

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, doğum için geri sayıma geçmişti.

Nur Tuğba Namlı'nın partneri Hakan Ural, ünlü ismin üçüncü kez anne olduğunu duyurdu.

"SAĞLIKLI VE HUZURLA BÜYÜTMEYİ NASİP ETSİN"

Hakan Ural, "Altın kalpli iş arkadaşım Nur Tuğba Namlı üçüncü kez annelik sevinci yaşadı. Allah sağlıkla, huzurla ve mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olur umarım" ifadelerini kullandı.

Nur Tuğba Namlı, 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evli. Çiftin üç çocukları var.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nur Tuğba Algül Namlı, 1983 yılında dünyaya geldi. Aslen Mersinli olan Nur Tuğba Algül başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerasına başladı ve Haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor 'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin üç çocukları vardır.