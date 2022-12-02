Son Dakika

Hakan Ural Canlı Yayında İsyan Etti

Hakan Ural, zincir market üst yöneticisinin açıklamalarına canlı yayında tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Magazin 02.12.2022, 16:35 02.12.2022, 17:07 arif hür
Hakan Ural Canlı Yayında İsyan Etti

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu kendisinin ve Hilal Özdemir'in yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, zincir marketlerdeki etiket oyunlarıyla ilgili sözleriyle gündem olan zincir market yöneticisinin üslubuna tepki gösterdi.

İNCİR MARKET YÖNETİCİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Hakan Ural, “Bana göre rezalet bir üslup ile konuşmuş. Halk diyor ki bana yardım edin, ey devletim diyor. Devlet de kendince halkın bu şikayetine çözüm bulmak için müthiş çabalıyor. Orada mı açık var burada mı açık diyerek denetleme yapıyor. Bu fiyatlar neden böyle, bu fark ne ve tedarik zincirinde mi diye yani konunun sorun olarak herkes tarafından kabul gören bir öznemiz var” İfadelerini kullandı.

Hakan Ural tepkisini, “Ettiğin lafı söylüyorum bre densizler bre ahlaksızlar diyorsun, sen bu toprağın çocuğusun, burada yetişmişsin bir konunun şikayetçisi olabilirsin, alınganlısı da olabilirsin. Bilerek isteyerek tasarlayarak hakaret ediyorsun ve aşağılıyorsun.

Bugün devleti yöneten insanlara üslubunu bu kadar acımasız bu kadar düşman, bu kadar fütursuz ve diyor ki şunu analiz etmiş demek ki bunlar diyor taş taş üstüne koymamış, bir tuğla bile koymamış diyor adını söylüyor. Bu metnin hazırlığı var o an söylemiyorsun.

Hani tuğla koymadı diyorsun ya onlar canlarıyla bedel ödüyorlar canlarıyla. Ben de buradan normal bir vatandaş olarak sizin bu üslubunuzu kınıyorum, yazıklar olsun.” ifadelerini kullanarak gösterdi.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.

Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

#Magazin #snob magazin #Hakan Ural
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4