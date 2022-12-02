Hakan Ural Canlı Yayında İsyan Etti

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu kendisinin ve Hilal Özdemir'in yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, zincir marketlerdeki etiket oyunlarıyla ilgili sözleriyle gündem olan zincir market yöneticisinin üslubuna tepki gösterdi.

İNCİR MARKET YÖNETİCİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Hakan Ural, “Bana göre rezalet bir üslup ile konuşmuş. Halk diyor ki bana yardım edin, ey devletim diyor. Devlet de kendince halkın bu şikayetine çözüm bulmak için müthiş çabalıyor. Orada mı açık var burada mı açık diyerek denetleme yapıyor. Bu fiyatlar neden böyle, bu fark ne ve tedarik zincirinde mi diye yani konunun sorun olarak herkes tarafından kabul gören bir öznemiz var” İfadelerini kullandı.

Hakan Ural tepkisini, “Ettiğin lafı söylüyorum bre densizler bre ahlaksızlar diyorsun, sen bu toprağın çocuğusun, burada yetişmişsin bir konunun şikayetçisi olabilirsin, alınganlısı da olabilirsin. Bilerek isteyerek tasarlayarak hakaret ediyorsun ve aşağılıyorsun.

Bugün devleti yöneten insanlara üslubunu bu kadar acımasız bu kadar düşman, bu kadar fütursuz ve diyor ki şunu analiz etmiş demek ki bunlar diyor taş taş üstüne koymamış, bir tuğla bile koymamış diyor adını söylüyor. Bu metnin hazırlığı var o an söylemiyorsun.

Hani tuğla koymadı diyorsun ya onlar canlarıyla bedel ödüyorlar canlarıyla. Ben de buradan normal bir vatandaş olarak sizin bu üslubunuzu kınıyorum, yazıklar olsun.” ifadelerini kullanarak gösterdi.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.

Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.