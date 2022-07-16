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Hakan Taşıyan sağlık çalışanlarına saldırıları kınadı!
Sağlık çalışanlarına saldırıları kınayan Hakan Taşıyan "Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayalım" dedi.
Geçirdiği organ nakilleri, tedaviler ve doktorların çabaları sonrası hayata dönen Hakan Taşıyan önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Oldukça sağlıklı görünen Taşıyan son dönemde artan sağlık çalışanlarına saldırı haberlerine tepki gösterdi.
"Doktorlar, hocalar yaşayacak ki biz yaşayalım, böylesine elim saldırılar çok yanlış ve büyük bir hata, ben uzun süre hastanede kaldım, yaşamımı onlara borçluyum, onlar olmazsa ben olmazdım, akıllı olmamız, aklımızı başımıza almamız lazım gelir' dedi. Yakınsa sahnelerde olacağını sözlerine ekleyen Hakan Taşıyan yeni albüm için şarkı seçmekle meşgul olduğunu sözlerine ekledi.
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