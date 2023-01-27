Hakan Kılınç'tan Kazalı Klip

Hakan Kılınç'ın Küçük Şeyler adlı yeni tekli çalışması Noah Entertainment etiketiyle dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Söz ve müziği Hakan Kılınç'a ait olan düzenlemesini İlkay Şencan'ın yaptığı şarkının klibini Alişan Günay Yıldırım yönetti. Şarkının klibinde oldukça gerçekçi bir trafik kazası sahnesi çekildi. Trafiğe kapalı alanda çekilen sahnede kullanılan araç paramparça oldu. Hakan Kılınç, şarkım "Bir adamın bir trafik kazasıyla başlayıp içinde öldüremediği sevgisini anlatıyor" dedi.



