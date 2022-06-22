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Hakan Eser ile kıpır kıpır bir yaz
Eğlence hayatının sevilen ismi Hakan Eser, yaz sezonuna iddialı bir çalışma ile girdi. Hakan Eser İlk albümü '' Nefesimde Ne Varsa'' dan sonra yeni single çalışması '' Oh Olsun'' ile bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor.
Uzun yıllar sahne performansıyla beğeni toplayan sanatçı,yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde enerjisi yüksek kıpır kıpır bir şarkıyla müzik listelerini sallamaya geliyor.
Hakan Eser’in Şarkı Dükkanı Müzik Prodüksiyon etiketiyle çıkan sözü ve müziği Hasan Hasanoğlu’na düzenlenmesi Oben Akın’a ait yeni single çalışması "Oh Olsun" yaz aylarınıza enerji getiriyor
Eser’in, bu iddialı çalışmasına kıpır kıpır birde klip çekildi… Beykoz 216 sahne de yönetmen Şaban Karabeli tarafından 10 saatte çekilen klip için şarkıcının sahnedeki eğlence ortamı oluşturuldu.
Müziğin dışında tekstil desinatörü de olan Hakan Eser, sanatçı ruhunu desenlerine taşırken,sahne çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.
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