Haftada 100 kıyafet giyiyorum!

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derya Uluğ, "Bizim için her konser heyecanlı. Ama Üsküdar'da olmak, gençlerle olmak daha bir heyecanlı. Bu akşam için çok güzel bir repertuvar hazırladık. Harika bir konser olacak” dedi. Yoğun bir tempoyla konser maratonuna devam eden ve giydiği kıyafetlerle ön planda olan Uluğ, "Ekip olarak her konsere ayrı özen gösteriyoruz. Kıyafet provaları için haftada 3-4 saat ayırıyorum yaklaşık 100 kıyafet deniyorum. Yaptığımız iş işitsel ama görsel tarafı da bir o kadar önemli" dedi.,

KENDİNİ ÖDÜLLENDİRECEK

Yoğun konser temposuna kısa bir ara vermeye hazırlanan Uluğ, "Bu kadar üretimin ardından biraz da tüketim hakkı kazandığımı düşünüyorum. Bu hafta sonu konserlerimin ardından 5 gün kendimi ödüllendireceğim. Benim için tatil demek, durmak demek, sessizlik demek o şekilde bir tatil planladım" dedi. Harem etkinlik alanında halka açık ve ücretsiz olarak yapılan festivalde yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla yeni bir rekor kırıldı.