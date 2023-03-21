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Hafsanur Sancaktutan'ın Doğum Günündeki Mesajı Dikkat Çekti
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 23'üncü yaşını kutladı. Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı doğum günü mesajındaki detay dikkat çekti. İşte detaylar...
Aşk Ağlatır' dizisinin setinde tanışan Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş, geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda adı Mert Yazıcıoğlu ile anılan ve intihar ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 23'üncü yaşını kutladı.
Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bilin ki bu doğum günümü tam da istediğim gibi, her şeyden uzaktan kendimle baş başa geçirdim" dedi.
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