Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş'ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın 3.5 yıl önce dizi setinde başlayan arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Dizi bitse de ilişkileri devam etmişti. Aynı evde yaşayan çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi geldi. Anlaşarak dostça ayrılan çift sosyal medyada karşılıklı takibe devam ettikleri gibi henüz birlikte verdikleri pozları da silmedi.

İddiaya göre ayrılığa Hafsanur Sancaktutan’ın bir dijital platformda yayınlanan dizisindeki cesur sahneleri sebep oldu. Sancaktutan’ın uzun süren mastürbasyon sahnesi, Deniz Can Aktaş’ı rahatsız etti. Çift bu nedenle yaşadıkları krizi aşamadı ve ilişkilerini toparlayamadı. Böylelikle ayrılık kararı da kaçınılmaz oldu.

CEVAP VERMEDİ

Önceki akşam Etiler’de görüntülenen Hafsanur Sancaktutan ayrılıkla ilgili sorulara cevap vermedi. (Posta)