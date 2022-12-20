Son Dakika
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş'ın Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı
Deniz Can Aktaş, bir zamanlar aynı dizide rol aldığı Hafsanur Sancaktutan ile 3.5 yıldır aşk yaşıyordu. Bir dizideki mastürbasyon sahneleri ile uzun süre gündem olan Hafsanur Sancaktutan'ın aşkını o sahne bitirmiş...
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın 3.5 yıl önce dizi setinde başlayan arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Dizi bitse de ilişkileri devam etmişti. Aynı evde yaşayan çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi geldi. Anlaşarak dostça ayrılan çift sosyal medyada karşılıklı takibe devam ettikleri gibi henüz birlikte verdikleri pozları da silmedi.
İddiaya göre ayrılığa Hafsanur Sancaktutan’ın bir dijital platformda yayınlanan dizisindeki cesur sahneleri sebep oldu. Sancaktutan’ın uzun süren mastürbasyon sahnesi, Deniz Can Aktaş’ı rahatsız etti. Çift bu nedenle yaşadıkları krizi aşamadı ve ilişkilerini toparlayamadı. Böylelikle ayrılık kararı da kaçınılmaz oldu.
CEVAP VERMEDİ
Önceki akşam Etiler’de görüntülenen Hafsanur Sancaktutan ayrılıkla ilgili sorulara cevap vermedi. (Posta)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4