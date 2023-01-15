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Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, hastanelik olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan son dönemin öne çıkan kadın yıldızları arasında yer alıyor. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü.
Eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi.
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