Hafsanur Sancaktutan Deniz Can Aktaş Ayrılığıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş'la ilgili ayrılık sorunlarına cevap verdi. Kotex'in Setur Kalamış Marina'da düzenlenen Yılın En Uzun Gecesi'ne katılan oyuuncu, ilk kez konuştu.

Sancaktutan, "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum" dedi. Sancaktutan, "Haftaya bir kaç günlüğüne tek başıma bir yere gideceğim" diye konuştu.