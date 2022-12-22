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Hafsanur Sancaktutan Deniz Can Aktaş Ayrılığıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş'ın ayrıldığı sevenlerini çok üzmüştü. Ünlü oyuncular konu hakkında hiç konuşmamıştı. Sancaktutan, ilk kez cevap verdi. İşte haberin detayları...
Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş'la ilgili ayrılık sorunlarına cevap verdi. Kotex'in Setur Kalamış Marina'da düzenlenen Yılın En Uzun Gecesi'ne katılan oyuuncu, ilk kez konuştu.
Sancaktutan, "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum" dedi. Sancaktutan, "Haftaya bir kaç günlüğüne tek başıma bir yere gideceğim" diye konuştu.
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