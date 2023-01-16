Hafsanur Sancaktutan'dan İntihar Açıklaması

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki iddialı sahnelerle adından söz ettiren ve son dönemde Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'ın zehirlendiği haberleri gündemdeyken Bircan Bali'den intihar iddiası geldi. Bircan Bali, bileklerini keserek intihara teşebbüs eden ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu iddia etti. İddiaya göre oyuncu ilaç içip eski aşkı Denizcan Aktaş'ı arayarak intihar ettiğini söyledi.

Deniz Can Aktaş ile ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'tan üzen haber geldiği iddia edildi. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi. Bu iddialar gündemeyken Bircan Bali ise oyuncunun initihar ettiğini iddia etti. Söylemezsem Olmaz magazin programında sunucu olan Bircan Bali şoke eden bir iddiayı gündeme getirdi.

"İLAÇ İÇEREK BİLEKLERİNİ KESİYOR"

Bircan Bali, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hafsanur, eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak 'İyi değilim, kendime zarar vereceğim' diyor ve fotoğraf çekerek çocuğa gönderiyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmasını istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş. Benim haberimden sonra bir açıklama yaparak 'İntihara teşebbüs etmedim, zehirlendim' diyecek. Ben haberimin arkasındayım, hastanedeki konuşmalarına kadar her şeyi ortaya çıkartırım" dedi.

İNTİHARI YALANLADI

Bali'nin iddiasından sonra Sancaktutan Instagram'dan yalanlama geçti. Oyuncu, "Biraz önce televizyonda yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim. Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkeese teşekkür ediyorum" dedi.

Sancaktutan, Instagram'dan canlı yayın yaptı. Bilekliğini gösteren oyuncu, "Şu an çok iyiyim. Çok fazla mesaj geldi. İlginize teşekkür ederim. Bir zehirlenme geçirdim. Olayın aslı bu" dedi.