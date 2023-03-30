Flaş HaberHafsanur Sancaktutan'dan Aşk Açıklaması
Son Dakika
Hafsanur Sancaktutan'dan Aşk Açıklaması
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aralık ayında 3.5 yıldır birlikte olduğu Deniz Can Aktaş'tan ayrılmıştı. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuştu. İşte haberin detayları...
Hafsanur Sancaktutan, Etiler Serafina çıkışı görüntülendi. Leopar desenli pantolonu ve ayakkabılarıyla dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin sorularına cevap verdi.
Sancaktutan, "Deprem sonrası psikolojim bozuldu yeni yeni dışarıya çıkabiliyorum. Bu esnada çello dersleri aldım. Bu bana epeyi iyi geldi. Doğum günüm vardı, o günü de yalnız geçirdim. Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum" dedi.
Özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyada içtenlikle cevap veren Hafsanur Sancaktutan, "Hayatımda kimse yok, şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim" diye konuştu. Sancaktutan, geçtiğimiz aralık ayında 3.5 yıldır birlikte olduğu Deniz Can Aktaş'tan ayrılmıştı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|28
|60
|2. Eyüpspor
|28
|53
|3. Rizespor
|27
|52
|4. Sakaryaspor
|28
|52
|5. Pendikspor
|27
|50
|6. Keçiörengücü
|28
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
|8. Manisa FK
|27
|42
|9. Göztepe
|27
|41
|10. Boluspor
|27
|41
|11. Bandırmaspor
|27
|40
|12. Altay
|28
|28
|13. Tuzlaspor
|27
|28
|14. Erzurumspor
|27
|25
|15. Adanaspor
|28
|25
|16. Altınordu
|27
|23
|17. Gençlerbirliği
|27
|21
|18. Denizlispor
|28
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|28
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13