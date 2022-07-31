Hadise yeniden Kıbrıs'ta

Tuvana Büyükçınar imzalı siyah bir elbiseyle sahne çıkan Hadise, dançıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz bir performans daha sergiledi.

‘Aşk Kaç Beden Giyer’ şarkısı ve dansçıları ile enerjik sahne açılışı şekilde konserin startını veren Hadise peş peşe en sevilen şarkılarını seslendirdi. ‘Sahneye çıkmadan sizlerin sesini dinliyorum. Siz olmadan bizler olmayız. Çok teşekkür ediyorum’ diyen güzel sanatçı şarkıları ile gecenin coşkusunu büyüttü.

Konser boyunca sevilen şarkıları dışında ‘Sarışınım’, ’Güzeller İçinden’ gibi coverlarla seyircisiyle ile dans edip, eğlendi.