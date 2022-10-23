Hadise'ye dev pastalı doğum günü

30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'ye arkadaşları geçen günlerde erken doğum günü sürprizi yapmıştı. 22 Ekim'de 37 yaşına giren Hadise doğum gününü kutladı. Ünlü şarkının doğum gününe ise dekoltesi damga vurdu.

Dev pastasıyla poz veren Hadise paylaşımına, "İyi ki doğdun ben. Fenomen olarak bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim" notunu düştü. 37 yaşına giren Hadise'ye yakın çevresinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen doğum günü mesajlarını paylaşan Hadise bu mesajlar arasına kardeşi Derya Açıkgöz'den gelen paylaşımları da ekledi.

'KIZ KARDEŞLER EN İYİ HEDİYEDİR'

Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla ablasının doğum gününü kutlayan Derya Açıkgöz paylaştığı fotoğrafın üzerine "Kız kardeşler en iyi hediyedir. Benim için çok şey ifade ediyorsun. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

Öte yandan Hadise'nin doğum gününü kutlayan isimler arasında ablası Hülya Açıkgöz'ün olmaması da dikkat çekti.