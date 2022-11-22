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Hadise Seren Serengil’e cevap verdi! “Bu yapılan şantaj, tehdit, resmen özel hayatıma tecavüz”

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil, Hadise-Reza Zarrab olayı için elinde kanıt olduğunu iddia etti. Bu iddianın ardından Hadise bir açıklama yayınlayarak hem iddiaları yalanladı hem de bunun bir şantaj, tehdit ve özel hayatına tecavüz olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Magazin 22.11.2022, 21:45 Emrah
Hadise Seren Serengil’e cevap verdi! “Bu yapılan şantaj, tehdit, resmen özel hayatıma tecavüz”

Hadise'nin Reza Zarrab'la ilişkisi hakkında sürekli yeni iddialarla gelen Seren Serengil bu kez büyük laf etti. Serengil, Hadise-Reza Zarrab olayı için elinde kanıt olduğunu iddia etti.

Seren Serengil Reza Zarrab ve Hadise aşkını ispatlayan kanıta sonunda ulaştığını ve artık sessiz kalmayacağını açıkladı. Gözler Seren Serengil'in yayınlayacağı kanıta döndü.


Bu iddianın ardından Hadise de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

İşte Hadise’nin o açıklaması:

Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM.

Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak.
Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de.

Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var!

Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim.

Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim.

Ben her şeyden önce bir KADINIM, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum.

Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana YİNE kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup.

Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor.

İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları.

Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım.

Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise’yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar?

Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum.

Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma TECAVÜZ!

Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz.

Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım.

Siz kimsiniz? Allah mısınız?

Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok!

Burdan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum.

Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir.

Saygılarımla,
Hadise

#Hadise #Seren Serengil #reza zarrab #magaizn #Snobmagazin
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