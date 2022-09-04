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Hadise sahnede gözyaşlarına boğuldu! İşte sebebi
İzmir'deki konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise sahnede gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcının bir anda ağlaması konseri izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…
İzmir'de Çim konserleri kapsamında sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.
Şarkıları ve danslarıyla kalabalığı coşturan ünlü şarkıcı "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken bir anda duygusallaştı.
'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendiren Hadise'nin sözlerine devam edemeden eğilip ağlamaya başlaması, evlendiği için pişman olduğu yönünde dedikoduların doğmasına neden oldu.
Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.
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