Hadise Ortaya Çıktı! Dikkat Çeken Ayrıntı

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Boşanma sonrası eski neşesine kavuşan Hadise, Nişantaşı'nda bir göz doktorundan çıkarken görüntülendi.

"OPERASYON GEÇİRDİM"

"Minik bir operasyon geçirdim" diyen Hadise, özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı.

KORUMAYLA GEZİYOR

Öte yandan Hadise'ye korumasının da eşlik ettiği görüldü.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi de evliliğin bitmesine neden olarak gösteriliyor.

Öte yandan Dinçerler'in Hadise'nin sahne kıyafetlerine karıştığı, bu sebeple Hadise'nin ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Kendisine yapılan psikolojik baskı sonrası ünlü şarkıcı Hadise, iddialara göre dayanamayarak boşanma davası açtı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül 2022'de tek celsede boşandı.

HADİSE KİMDİR?

Hadise nereli ve kaç yaşında; Hadise, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Hadise aslen Sivaslıdır. 36 yaşındadır.

'Hülya' adında bir ablası, 'Derya' ve 'Murat' adlarında iki kardeşi vardır.

Annesi ve babası 1972 yılında çalışmak üzere Belçika'ya gitti. Hadise, üniversite eğitimini pazarlama ve çağdaş diller üzerine aldı. Müziğe olan ilgisi dolayısıyla mesleğini yapmadı, ailesinin de desteğiyle müzik eğitimi aldı.

Hadise 11 yaşındayken anne ve babası evliliklerini sonlandırdı. 18 yaşına geldiğinde Idol yarışmalarının Belçika ayağı olan Idool 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk 10'a giremedi fakat 6 ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı.

İlk şarkısı 'Sweat'i 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Mayıs 2005'te ikinci single'ı 'Stir Me Up'ı yayınladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı 'Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü 'Sweat'i yayınladı. Albümde yer alan 'Ain't No Love Lost' ve 'Bad Boy' şarkılarını single olarak da satışa sundu.

Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması 'A Good Kiss'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı 'My Body' yayınlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi.

Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan 'Düşman' şarkısında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü 'Hadise'yi piyasaya sürdü. Albümdeki 10 şarkının sözlerini Yves Gaillard ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra 'A Good Kiss' şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan 'Deli Oğlan'ı da albüme ekledi

Ağustos 2008'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi fakat ödülü Emre Aydın kazandı.

EUROVISION'A KATILMA SÜRECİ

Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu 'Düm Tek Tek' şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

HADİSE'NİN ÖZEL YAŞAMI

1985 doğumlu olan Hadise, 2022 yılı itibarıyla 36 yaşındadır

Hadise, 30 Nisan 2022'de iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmiştir. İkili, 30 Eylül 2022'de boşandı.