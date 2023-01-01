Hadise'nin Yılbaşı Pozu Olay Oldu
O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bu sene yer almayan Hadise yeni yılda Kıbrıs'ta sahne aldı. Hadise, konser öncesi ayna karşına geçip çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, göğüs dekolteli elbisesiyle adeta olay oldu.
O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jürisi olarak bu sene Hadise tercih edilmedi. Ebru Gündeş'e ihanet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Hadise 2022 yılını Kıbrıs'ta kapadı.
Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise kendisini işine adadı. Yeni yıla Kıbrıs'ta giren ünlü şarkıcı kıyafetiyle olay oldu.
Mehmet Dinçerler ile evli olduğu dönemde sahne kıyafetlerinde dekolteyi azaltan Hadise, boşanmanın ardından açıldıkça açıldı.
Hadise kasığına kadar yırtmacı, transparanı ve dekolteyi aynı anda tercih etti. Şarkıcının yeni yıl tarzını görenler "Hiç giymeseymiş ya bunu", "Keşke biri olmamış deseymiş", "Bu çok avam durmuş", "Gereksiz bir çaba" yorumlarında bulundu.
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