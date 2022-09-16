Hadise'nin Boşanma Davası Açtığı Mehmet Dinçerler'in Başı Dertte!

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Yazdığı notta “Anlaşarak sonlandıramadığımız için” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler'in, boşanma kararının ardından Hadise'den tüm takıları ve evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü de geri istediği iddia edildi.

Bütün bu iddiaların ardından Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu.

"ŞAHSIMA YAPILAN YAKIŞTIRMALAR YAKIŞIKSIZ"

Dinçerler, "Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı.

Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum" dedi.

ESKİ TWEETLERİ OLAY OLDU

Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler'in eski tweetleri sosyal medyada gündem oldu. Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.