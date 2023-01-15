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Hadise'den Ücretsiz Tatil
Ünlü şarkıcı Hadise, tatiline devam ediyor. Doğduğu yer Belçika'da aile ziyareti yapan ünlü şarkıcı, rotasını Fransa'ya çevirdi. Ünlü şarkıcının otelden etiket yapması ise dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Hadise, doğduğu yer Belçika'dan Fransa'ya geçti.
Şarkıcı, Hotel Le Strato'de paylaşımlar yaptı.
Hadise, otelden çektirdiği karelei etiket yapıp paylaşması, 'Ücretsiz kalıyor' sorusunu akıllara getirdi.
Normalde gittiği yerlerden etiket yapamayan Hadise'nin sık sık etiket yapması ise dikkat çekti.
Şarkıcı, kayak yaptığı anları da yayınladı.
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