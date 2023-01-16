Hadise'den Flaş Hafsanur Sancaktutan Mesajı

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiğini iddia etmişti. Bali, ünlü oyuncu için ilaç içip, bileklerini kestiğini söylemişti.

Sancaktutan hemen iddiaları yalanlayıp, bileklerini göstermişti. Sancaktutan, "Herkese merhaba. Biraz önce tv'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak, yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim; 22 yaşında, ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum" diyerek, iddiaları yalanlamıştı.

HADİSE'DEN DESTEK

Hadise de Sancaktutan'a desteği Instagram'dan verdi. Oyuncunun fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Bu sefer hedeflerinde gencecik bir kadın var! Yine aynı tavırlar, aynı tehditler, aynı hadsizlikler bir kadını defalarca kez açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Magazin adı altında yapılan özel hayata saldırının sınırları tamamen ortadan kalktı. Her gün daha fazlasına şahit oluyoruz! Umarım bu konuda en yetkili birim olan RTÜK gerekeni artık yapar" dedi.