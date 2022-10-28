Hadise'den Boşanan Mehmet Dinçerler Bakın Kiminle Görüntülendi

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler'in Kuveytli bir şarkıcıyla samimi görüntüleri çıktı.

'SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER' İDDİASI

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı.

Düğünden sahne alan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Şarkıcı Rawan Bin Hussain'in eşinden yakın zamanda gördüğü psikolojik baskı nedeniyle boşandığı iddia edildi.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi de evliliğin bitmesine neden olarak gösteriliyor.

Öte yandan Dinçerler'in Hadise'nin sahne kıyafetlerine karıştığı, bu sebeple Hadise'nin ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Kendisine yapılan psikolojik baskı sonrası ünlü şarkıcı Hadise, iddialara göre dayanamayarak boşanma davası açtı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül 2022'de tek celsede boşandı.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

MEHMET DİNÇERLER ÖZEL HAYATI

Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022'de şarkıcı Hadise ile evlendi. İkili, 30 Eylül 2022'de boşandı.