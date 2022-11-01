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Güven Kıraç’ın genç sevgilisi bakın kim çıktı
Usta oyuncu Güven Kıraç’ın 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan yasak aşkı Mervenur Topugil çıktı.
Magazin dünyası geçen hafta 62 yaşındaki usta oyuncu Güven Kıraç’ın evliliğinin bitmesine neden olan yasak aşkıyla samimi görüntülerini konuşuyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Güven Kıraç’ın adının Mervenur Topugil olduğu öğrenilen genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.
Ekibinde yer aldığı Murat Fıçıcı’nın Varuna Gezgin programı nedeniyle şimdiye kadar 30 ülke gezdiğini anlatan Topugil’in Güven Kıraç’la eski eşi Başak Kıraç’ın da sık sık gittiği ünlü bir otelin yeme içme ve misafir ilişkileri bölümünde de çalıştığı öğrenildi.
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