Gupse Özay ve Barış Arduç'un Kızları Jan Asya İlk Kez Görüntülendi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 6 yıllık birliktelikten sonra 2020 yılında nikâh masasına oturan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, geçtiğimiz eylül başında bebekleri Jan Asya’yı kucaklarına almışlardı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, kızlarının fotoğraflarını da bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadı. Çift, doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi.

Ulus’a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı. Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya’nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Barış Arduç’un yoğun set programına rağmen her dakikasını ailesine ayırdığı, eşi Gupse Özay’la bebeğin bakımını paylaştığı da gelen bilgiler arasında. Senarist ve oyuncu Gupse Özay ise bebeğinin doğumuyla birlikte işlerine ara vermişti.