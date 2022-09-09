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Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu
Deliha film setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında dünyaevine girdi. Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık evliliklerini bugün bir de çocuk ile taçlandırdı. 9 aylık hamile olan ünlü oyuncu bugün kızını kucağına aldı.
Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.
Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Ünlü oyuncu Gupse Özay bugün anne oldu. Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı.
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