Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Gupse Özay bugün anne oldu. Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı.



