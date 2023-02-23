Günlerdir Depremzedelere Yardım Etmek İçin Adıyaman’da Olan Mahsun Kırmızıgül İsyan Etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulunan Kırmızıgül deprem fırsatçılarına isyan etti.

Kırmızıgül yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. “ALLAH BELANIZI VERSİN”



