Günel Zeynalova'nın Son Hali Şaşırttı

Günel Zeynalova , Nişantaşı City's'de giyim tarzı ve yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Uzun zamandır Azerbaycan'da olduğunu ve İbrahim Tatlıses'in de içinde olduğu albüm projesi için İstanbul'a geldiğini söyleyen Zeynalova, "Hayalimde olan bir albüm projesi olacak. Nasıl bir proje olduğunu söyleyemem. Zamanı gelince sizlerle paylaşacağım. İbrahim ağabeyin de içinde olacağı bir proje" dedi.

Yıllar önce 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri kızı Günel, 25 yıldır sahnelerde olduğunu söyleyen ve yüzündeki değişimi hakkında konuştu.

Şarkıcı, "Biliyorsunuz benim güzellik merkezleri var. Yüzümde çok büyük değişimler yok. Ufak dokunuşlar yaptım sadece. Öyle abartıldığı gibi bir estetiğim yok" dedi.