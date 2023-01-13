‘Gülü Soldurmam’ Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Şarkı Oldu

Mustafa Yılmaz’ın, Grand Müzik etiketiyle yayınladığı Aşkın Tuna imzalı şarkısı “Gülü Soldurmam” 5.3 milyonluk izlenme ile youtube başta olmak üzere tüm dijital platformlarda en çok dinlenen ve indirilen şarkı oldu.

