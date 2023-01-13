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‘Gülü Soldurmam’ Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Şarkı Oldu
Mustafa Yılmaz’ın “Gülü Soldurmam” şarkısı 5.3 milyonluk izlenme ile youtube başta olmak üzere tüm dijital platformlarda rekor kırdı.
Mustafa Yılmaz’ın, Grand Müzik etiketiyle yayınladığı Aşkın Tuna imzalı şarkısı “Gülü Soldurmam” 5.3 milyonluk izlenme ile youtube başta olmak üzere tüm dijital platformlarda en çok dinlenen ve indirilen şarkı oldu.
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|18
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|12. Altay
|18
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|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
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|18
|15
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|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
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|35
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|18
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|19
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|17
|28
|8. Brighton
|17
|27
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|18
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|18
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|18
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|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
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|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
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|16
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|11. Valencia
|16
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|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
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|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
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|16
|14
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