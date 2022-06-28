Gülşen’den Alya’ya övgü!

Özel bir davette sahne alan Gülşen, merlektaşı Alya’yı sahnesine davet ederek birlikte düet yaptılar. Gülşen, “ Ben geceleri gezemiyorum bu nedenle sadece adını çok duyuyordum ve merak ediyordum. Çok başarılı olduğunu bildiğim sevgili Alya aramızda” diyerek sahnesini bıraktı. Alya sesi ve güzelliği ile gecede adından söz ettirdi.