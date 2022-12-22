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Gülşen Seyircilere Sordu: Aranızda Emniyetten Kimse Var Mı?
Dört ay sonra sahne alan ünlü şarkıcı Gülşen, Koç Grubu'nun yılbaşı kutlamalarında peş peşe sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahnede söylediğiyle herkesi şok etti. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gülşen hakkında açılan soruşturma ve tutuklanma süreci sonrası ara verdiği sahnelere hafta başı dönmüştü. Şarkıcı dört ay sonra peş peşe Koç grubunun yılbaşı kutlamasında sahne aldı.
Eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seren Gülşen’in ilk sahnesinde yaptığı espri de çok konuşulacak.
İddialı sahne kostümü ve danslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının seyircilere “Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım” diye sorduğu öğrenildi. Gülşen’in yılbaşı gecesi için Mısır’dan konser teklifi aldığı da gündeme gelmişti.
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