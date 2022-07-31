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Gülşen Paris'i Harbiye'ye taşıdı
Türkiye’nin en önemli kadın söz yazarı, besteci ve şarkıcılarından Gülşen, dün gece Jolly Joker Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesindeydi.
Magazin 31.07.2022, 11:35 tarkan abdullahoğulları
Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği ve izdihama yol açan konserde İstanbullular Gülşen’in tarzı ve performansı ile unutulmaz bir yaz gecesine şahitlik etti.
2,5 saat süren konserde tüm hit şarkılarını seslendiren sanatçıya Orhan Şallıel yönetiminde 56 Kişilik senfoni Orkestrası Eşlik Etti.
Gülşen muhteşem Harbiye gecesinde iki ayrı kostüm giydi. Gülşen, Valentino 2022 Sonbahar/Kış koleksiyonundan özel parçalar yollanan Gigi Hadid, Zendaya, Dupa Lipa, Anne Hathaway gibi dünya starları arasına girdi.
Valentino’nun bu koleksiyonundan iki özel parça Paris’ten bu konsere özel olarak gönderildi. Gülşen stili ile sadece Türkiye nin değil dünyanın da gözünün üzerinde olduğunu kanıtladı.
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