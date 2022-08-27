Gülşen'le ilgili sorulara bakın ne cevap verdi

Oyuncu Fırat Çelik, geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House adlı mekana girerken görüntülendi.

Son dönemde gündem olan şarkıcı Gülşen’in tutuklanması ile ilgili sorulara Çelik “Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim.” diyerek mekana giriş yaptı.

