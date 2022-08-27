Flaş HaberŞarkıcı Gülşen tutuklandı!
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Gülşen'le ilgili sorulara bakın ne cevap verdi
Geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House adlı mekana girerken görüntülenen Fırat Çelik, Gülşen ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.
Oyuncu Fırat Çelik, geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House adlı mekana girerken görüntülendi.
Son dönemde gündem olan şarkıcı Gülşen’in tutuklanması ile ilgili sorulara Çelik “Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim.” diyerek mekana giriş yaptı.
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