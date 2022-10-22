Gülşen'in yeğeni şarkıcı Ezra'dan müjdeli haber!

Sözü müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan ‘Aşk Kazanacak’ şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra, büyük merak uyandırdı. Gülşen’in yeğeni olan ve kendisine olan benzerliği ile de dikkat çeken Ezra, yeni şarkısını Noya Yapım etiketiyle piyasaya çıkartacak.



Ezra yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanırken ''Teyzeme özenmiyorum, örnek alıyorum'' diyor.

Sözü müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan ‘Aşk Kazanacak’ şarkısıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ezra'nın yeni şarkısı büyük bir merakla bekleniyor.

