Gülşen'in konseri iptal edildi

En son Ereğli'de sahneye çıkan şarkıcı Gülşen bu akşam Şile'de konser verecekti. Sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran ve birçok sanatçı tarafından eleştirilen Gülşen'in konseri bir gün önce Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Konser organizatörü de sosyal medyada bir açıklama yaparak konserin iptal edildiğini duyurdu.

İşte o açıklama: