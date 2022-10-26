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Gülşen Hakkında Karar Verildi!

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme kararını verdi. İşte detaylar...

Magazin 26.10.2022, 16:36 26.10.2022, 16:49 arif hür
Gülşen Hakkında Karar Verildi!

İmam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle yargılanan Gülşen, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı.

"ŞAKA OLARAK SÖYLEDİM"

Savunma yapan Gülşen şunları söyledi: "Bu konuda daha önce de ifadeler verdim. Tekrar ederim suçsuzum. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmadan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerin arasına katılmak istedim.

Kalabalıkta bu mümkün olmadığından sahnedeki arkadaşlarımdan birini beni seyircilerin arasına taşımasını istedim. Bir arkadaşım şaka olarak seni imam taşısın dedi. İmam da aramızda bu lakapla anılan Miraç Çelenktir. Bu lakabın özel bir anlamı yok."

"SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI

Gülşen tarafından mahkemeye sunulan yazılı savunmada, yurt dışı yasağının ve her perşembe günü karakola imza verme şartının kaldırılması talep edilmişti.

Son olarak bu kararla ilgili mahkemeye avukatı aracılığı ile itiraz eden Gülşen hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti yurtdışına çıkma yasağı bulunan Gülşen’in seyahat yasağını 250 bin TL güvence bedeli ödemesi karşılığında kaldırdı.

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50 KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan şarkıcının yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söylemişti. Yurtdışı yasağının da kalkmasının ardından şarkıcının konserlerine devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

Gülşen, 25 Ağustos 2022'de imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı. Daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliye oldu. Gülşen'in ev hapsi cezası 12 Eylül 2022'de kaldırıldı.

GÜLŞEN'İN ÖZEL HAYATI

Şarkıcı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.

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