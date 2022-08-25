Flaş HaberGülşen'e soruşturma başlatıldı
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Gülşen'e soruşturma başlatıldı
Gülşen'in, yarın “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi...
Magazin 25.08.2022, 00:17 25.08.2022, 00:19 tarkan abdullahoğulları
Son günlerde sahne performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı. Odatv’nin haberine göre; soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçekleştirdi. Gülşen'in, yarın “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi.
Soruştumanın Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatıldığı öğrenildi. Gülşen'in sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı.
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