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Gülşen cezaevinden çıktı

Ev hapsiyle tahliye kararı verilen şarkıcı Gülşen cezaevinden çıktı. Gülşen hakkında ev hapsiyle tahliye kararı verilmişti.

Magazin 29.08.2022, 15:11 29.08.2022, 15:19 Emrah
Gülşen cezaevinden çıktı

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan müzisyen Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz kabul edildi. Şarkıcı Gülşen, ev hapsiyle tahliye edildi.

Gülşen hakkında bugün ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Gülşen, cezaevinden çıkarken doğrudan aracına binerek herhangi bir basın açıklamasında bulunmadı.
 

#Gülşen #Magazin #Snobmagazin
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