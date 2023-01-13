Gülse Birsel En Büyük Korkusunu Açıkladı

ödüller sahiplerini buldu. Yılbaşı Gecesi filmiyle izleyiciyle buluşan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı 21’inci 'Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde 33 kategorideler sahiplerini buldu. Yılbaşı Gecesi filmiyle izleyiciyle buluşan Gülse Birsel , meslektaşı Erdal Beşikçioğlu ile Onur Ödülü'nü aldı.

"YAŞAM BOYU BAŞARI" DİYE KORKTU

Birsel, "Bu organizasyonu çok beğeniyorum. Yılın Yıldızları ödülü neredeyse benim kariyerimle yaşıt. Şahane bir ödül töreni, neredeyse her yıl geliyoruz. Birkaç hafta önce beni aradılar. 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü alacağım diye çok korktum. Neyse ki 'Onur Ödülü'ymüş. Diğerinin bir öncesi zannediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun" diyerek, güldürdü.