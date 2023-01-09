Gülşah Tanrıöver’in ''Simsiyah'' Şarkısı Ödüllendi!

Geçtiğimiz gün şık bir törenle sahiplerini bulan ve medya camiasından birçok değerli ismin de katıldığı Gecenin Yıldızları Ödülerinde ''Gülşah Tanrıöver''; sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Osman Çetin'e ait olan ''Simsiyah'' şarkısı ile Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı ödülünü aldı.





Müziğin her alanında besteler yapabilen Gülşah Tanrıöver modern Reggaeton ritmi ile Afro trap formunda akustik enstrümanlardan keman, kaval ve gitar kullanılarak elektronik shntheizerlerin buluştuğu alternatif pop sentezinde, sıcak hisleri atarlı bir şekilde barındıran aşk şarkısını ödüllendirmenin mutluluğunu yaşadı.



Sahnede şarkısını seslendiren ve güzelliğiyle de geceye renk katan sanatçının ''Simsiyah'' şarkısı geceye katılan davetlilerden de tam not aldı.



Gülşah Tanrıöver çok kısa bir süre içerisinde yeni şarkısıyla sevenleriyle yeniden buluşacağının haberini de verdi.

