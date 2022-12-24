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Güllü'den Aleyna Tilki ve Annesine Sert Sözler
Şarkıcı Güllü, Aleyna Tilki ve şarkıcılığa adım atan annesi Havva Öztel'i topa tuttu. Güllü "Taklitler aslını yaşatır. Kızı Aleyna Tilki gibi annesi de bir balon" dedi.
Şarkıcı Güllü bir hafta önce seslendirdiği "Unutamazsın Beni" isimli Yıldız Tilbe imzalı şarkıyı tüm dijital platformlardan hayranlarının beğenisine sunmuştu.
Çalışmasıyla basında geniş yer bulan Güllü,katıldığı bir televizyon programında Aleyna Tilkiyi de topa tutmuş, "Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak. O bir balon demişti. "Tüm bu yaşananların ardın Aleyna Tilki’nin şarkıcılığa adım atan annesi Havva Öztel’den karşı hamle geldi.
Öztel,kızını topa tutan Güllü’nün seslendirdiği “Unutamazsın Beni” isimli şarkıyı bir hafta sonra bu kez kendisi seslendirdi.Bu durumu gören Güllü,”Taklitler aslını yaşatır, kızı Aleyna Tilki gibi annesi de bir balon.Kızı beş sene sonra annesi de iki sene sonra kaybolur.”Yorumunda bulundu.
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